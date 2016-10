Dupla tenta furtar lotérica em Cabo Frio

01/11/2016 às 10:00h Enviado por: Sany Medeiros

Dupla ficou em imóvel abandoado por dois dias abrindo buraco para ter acesso à lotérica Foto: Divulgação





Dois homens foram presos ao tentar roubar uma casa lotérica na Avenida Teixeira e Souza, na Vila Nova, em Cabo Frio, na noite do último domingo. Policiais do 25º BPM (Cabo Frio) foram acionados por vigilantes, que observaram a movimentação suspeita dos acusados através de câmeras de segurança do local. No momento em que a PM chegou, a dupla tentou fugir pulando o muro de um prédio, mas foram detidos.





De acordo com os policiais, os rapazes confessaram que estavam, há dois dias, em um imóvel abandonado ao lado da lotérica abrindo um buraco que serviria de acesso ao estabelecimento para praticar o furto. Com eles, foram apreendidos um pé de cabra improvisado, uma mochila, corda, touca ninja, carteira, faca, celular e um gol azul que seria usado na fuga. Os criminosos foram levados para a 126ª DP (Cabo Frio), onde foram autuados e ficaram presos. Na delegacia, ainda foi constatado que ambos já tinham passagem pela polícia.





Bicicleta – Câmeras de segurança também flagraram o furto de uma bicicleta, na manhã de ontem, na Travessa Davi Garcia da Rocha, no Jardim Esperança. O proprietário da bicicleta, Fábio Oliveira, contou que deixou a bicicleta encostava em frente a sua loja para atender ao telefone. Quando voltou para prender a bicicleta, ela não estava mais lá. Câmeras de segurança filmaram o furto e as imagens devem ajudar a polícia a encontrar o autor. A bicicleta levada é da marca Sundown, de alumínio, não tem adesivos e as suspensões e aros são amarelos. Quem tiver alguma informação sobre a bicicleta, pode ligar para (22) 99619-4163 (Fábio) / (22) 2629-9084 (Loja Ponto Mix) ou para a 126ª DP (Cabo Frio).