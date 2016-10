Festa para arrecadar verba para time

01/11/2016 às 09:48h Enviado por: Leticia Lopes





Uma festa de arrepiar. É a sensação que a equipe de handebol do Costa Azul Iate Clube garante acontecer, no próximo sábado, às 21h, durante a festa de Halloween.





Com decoração inspirada nos melhores filmes de terror, a festa tem como objetivo arrecadar fundos para a equipe de handebol, que disputará mais uma competição em Minas Gerais na próxima semana.





“A expectativa é muito boa porque a primeira edição foi um sucesso. O espírito do Halloween é esse, com decoração e todos fantasiados. Teremos concurso e prêmios”, disse Simone Silva, diretora social do Costa Azul Iate Clube. A banda The Voice e o DJ Ronyson prometem não deixar ninguém parado. Ingressos a R$ 20. Mais informações: (22) 99709-1434.