Rodovia dos Lagos se destaca em avaliação sobre estradas estaduais

31/10/2016 às 07:45h Enviado por: Rene Santos

Via Lagos ganhou destaque Foto: DIV

Pelo segundo ano consecutivo, a Rodovia dos Lagos (RJ-124) se destaca na avaliação da 20ª edição da Pesquisa CNT de Rodovias 2016 divulgada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). A via, administrada pela CCR ViaLagos, foi novamente a única, dentre todas as rodovias que cortam o Estado do Rio de Janeiro, com o status “ótimo” em todos os quesitos avaliados: estado geral, pavimento, sinalização e geometria. “Os investimentos na melhoria da infraestrutura nos trouxe esse destaque, o que nos enche de orgulho e reforça o nosso compromisso em oferecer conforto, fluidez e segurança aos usuários”, comemorou Marcio Roberto, presidente da CCR ViaLagos.