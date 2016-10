Secretário de Governo pede recursos em Brasília para melhorias na cidade

31/10/2016 às 07:40h Enviado por: Rene Santos

Secretário Edmilson Bittencourt entregou 49 ofícios a 46 deputados e três senadores em Brasília Foto: DIV

O secretário de Governo, Desenvolvimento Econômico e Esportes, Edmilson Bittencourt, viajou à Brasília em busca de recursos para São Pedro da Aldeia. Na viagem, realizada a pedido do prefeito Cláudio Chumbinho, o secretário entregou 49 ofícios a 46 deputados e três senadores solicitando verbas. O secretário de Governo, Edmilson Bittencourt, falou sobre a peregrinação pelos corredores do Congresso. “Estive nos gabinetes de todos os deputados e três senadores deixando pedidos de emenda em nome do prefeito. Ainda não sabemos quantas emendas e valores serão destinados a São Pedro da Aldeia, mas tivemos sucesso em várias ocasiões. Esse contato é muito importante”, afirmou.



Dentre os pedidos de emenda estiveram recursos para incentivo ao esporte, apoio à Guarda Municipal, obras de infraestrutura urbana, mobilidade e trânsito, além de recursos para a saúde e educação. O secretário passou, ainda, pelo Ministério do Turismo para solicitar o pagamento da segunda parcela da obra do Museu do Sal, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Ministério do Esporte para liberação da última parcela de pagamento da Praça de Esportes Antônio da Silva Gomes, no bairro Balneário.