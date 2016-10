Morte em briga de bar

31/10/2016 às 07:00h Enviado por: Rene Santos

Policiais ósmio do 25º BPM apreenderam como drogas na Rua Manoel Duarte, em Arraial do Cabo Foto: DIV

Um homem foi morto na noite do último sábado, durante uma briga no bar em que frequentava, no bairro Balneário, em São Pedro da Aldeia. Segundo testemunhas, o suspeito teria efetuado três disparos de arma de fogo, mas apenas uma teria atingido a vítima, nas costas.



Durante a ação, houve medo e correria das pessoas que estavam no bar e próximo ao local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, mas a vítima não resistiu ao ferimento e morreu no local. Ainda segundo moradores, a esposa da vítima se desesperou ao ver que seu marido havia sido assassinado.

O caso foi registrado na 125ªDP (São Pedro da Aldeia), e a polícia ainda busca informações que ajudem a solucionar o crime.

Arraial do Cabo - Uma mulher foi presa na noite do último sábado, após policiais do 25ºBPM (Cabo Frio) receberem denúncia de que um casal havia recebido uma carga de drogas em sua residência, na Rua Manoel Duarte, no bairro Sítio, em Arraial do Cabo.

De acordo com a polícia, ao chegarem no local, fizerem uma revista no quintal e no interior da casa, onde encontraram uma carga de drogas dentro em um cesto de roupas que estava no quarto da acusada. Em outro cômodo, outra parte dos entorpecentes foram encontrados sobre um armário. Cerca de 200 cápsulas de cocaína e seis tabletes de maconha foram apreendidos.

O caso foi registrado na 126ªDP (Cabo Frio), onde a acusada ficou detida por tráfico e as drogas.