OBA: estudante da cidade ganha medalha de bronze

30/10/2016 às 10:11h Enviado por: Rene Santos

O aluno Josias Souza da Silva, do Colégio Municipal Professor Pedro Paulo Bragança Pimentel, no distrito de São Vicente de Paulo, foi premiado com a medalha de bronze pelo seu desempenho na 19ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA).



O professor representante, Salan Veiga, ressalta a importância da astronomia como uma maneira de entender melhor o mundo no qual estamos inserido. “Mostra-se uma ferramenta capaz de despertar nos alunos o espírito científico, aumentando o interesse pela ciência e proporcionando um melhor desempenho nas outras disciplinas”, disse.

A OBA é um evento aberto à participação de escolas públicas ou privadas, urbanas ou rurais, para alunos desde o 1º ano do ensino fundamental até os do último ano do ensino médio. A OBA ocorre totalmente dentro da própria escola e tem uma única fase. A participação dos alunos é voluntária e não há obrigatoriedade de número mínimo ou máximo de alunos.

Ao final, todos os alunos recebem um certificado de participação, bem como os professores envolvidos nos processos e também os diretores escolares.