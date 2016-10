ViaLagos com tráfego intenso

30/10/2016 às 09:35h Enviado por: Rene Santos

A CCR ViaLagos está com as suas equipes reforçadas para atender ao aumento do fluxo de veículos na rodovia, hoje, por conta do retorno do feriado do Servidor Público, que aconteceu na última sexta-feira. A previsão de fluxo na estrada é de 34 mil veículos hoje e outros 21 mil amanhã. É importante obedecer à sinalização e os limites de velocidade da rodovia, que são controlados por radares fixos do DER-RJ, e móveis da Polícia Militar Rodoviária para coibir o excesso de velocidade e proporcionar mais segurança na via. Os locais de fiscalização são devidamente sinalizados. Painéis eletrônicos de mensagens orientarão sobre as fiscalizações, segurança e eventuais incidentes na ViaLagos.



Em caso de emergência, o motorista deve parar no acostamento, ligar o pisca-alerta e aguardar o socorro da CCR ViaLagos. Se preferir, pode ligar para o 0800-702012 da concessionária. Informações sobre o tráfego em www.grupoccr.com.br/vialagos.