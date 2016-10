Presos com drogas em carro

30/10/2016 às 09:10h Enviado por: Rene Santos

As drogas foram encontradas dentro de carro após vistoria de policiais militares em Tamoios Foto: DIVULGAÇÃO

Uma abordagem a um veículo na rodovia RJ-106, altura de Unamar, em Tamoios, 2º distrito de Cabo Frio, terminou com quatro homens detidos e drogas apreendidas, na madrugada de ontem.



A abordagem foi realizada próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Unamar, por volta de 1h. De acordo com policiais do 25ºBPM (Cabo Frio), um dos ocupantes do veículo tentou esconder sacolas plásticas, passando para os passageiros do banco traseiro.

Os militares, então, revistaram as sacolas e encontraram 112 pinos de cocaína e 84 trouxinhas de maconha. Os quatro homens foram encaminhados à 126ªDP (Cabo Frio), onde o caso foi registrado.

Uma outra ocorrência envolvendo abordagem de veículos já havia sido notificada horas antes, na mesma delegacia. Durante uma operação policial na Avenida Henrique Terra, no Itajuru, em Cabo Frio, na noite de sexta, um homem foi detido com carro roubado. Segundo a polícia, ele foi flagrado dirigindo na contramão para tentar escapar da abordagem. Depois de detido, os policiais constataram no sistema que o veículo havia sido roubado em Rio das Ostras. Na delegacia, ainda foi descoberto um mandado de prisão aberto contra o homem por não pagamento de pensão alimentícia.

São Pedro - Um homem foi preso durante uma ação da PM na localidade do Pontilhão, no Porto do Carro, em São Pedro da Aldeia. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira.

De acordo com os PMs, uma denúncia anônima alertava para um grupo de traficantes atuando na laje de uma residência.

Ao perceber a presença dos policiais, o grupo tentou fugir, mas um homem acabou preso. Com o detido, a polícia apreendeu 35 cápsulas de cocaína, 17 buchas de maconha e 28 pedras de crack. A ocorrência foi e encaminhada para a 125ªDP (São Pedro).