29/10/2016 às 10:25h Enviado por: Catriel Barros

Obras na Estação de Tratamento de Esgoto de São José são iniciadas

Começaram ontem as obras de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de São José, em Búzios. Além de aumentar a capacidade de tratamento, o projeto dará mais qualidade no resultado final, do processo.

O trabalho é fruto de uma parceria da concessionária Prolagos, que explora os serviços na região, e a prefeitura de Búzios. As obras tem duração prevista de até oito meses.

A obra vai dobrar a capacidade de tratamento da estação e vai passar de tratamento primário para tratamento terciário. Com a mudança, os efluentes terão uma água com nível de pureza satisfatório.