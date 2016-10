CCR ViaLagos está com as equipes reforçadas para ações nos feriados

28/10/2016 às 09:25h Enviado por: Leticia Lopes

Durante os oito dias da operação especial, as equipes vão reforçar o policiamento na estrada Foto: Divulgação

A CCR ViaLagos estará com as suas equipes reforçadas para atender ao aumento do fluxo de veículos na rodovia por conta dos feriados do Servidor Público (hoje), e Finados (quarta-feira). A expectativa é que 169 mil veículos trafeguem pela ViaLagos até o próximo dia 3. Os dias de maior fluxo em direção à Região dos Lagos serão hoje e amanhã, quando são esperados 25 mil veículos, respectivamente.



Durante os oito dias de operação especial, todo o efetivo do SOS Usuário Médico e Mecânico da CCR ViaLagos estará reforçado, atuando em regime de plantão. Para garantir ainda mais rapidez nos atendimentos e na liberação das pistas, em caso de ocorrências, as equipes estarão baseadas em pontos estratégicos da rodovia com viaturas de inspeção, guinchos e ambulâncias UTI e de resgate. É recomendável, antes de viajar, verificar as condições gerais do veículo como as lanternas e faróis, calibragem dos pneus, filtro de ar e os níveis de água e óleo do motor e também o de combustível.

Informações sobre o tráfego estão disponíveis 24 horas em www.grupoccr.com.br/vialagos ou no Disque CCR ViaLagos (0800 7020124).