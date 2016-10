Homem é assassinado na frente da mãe

Policiais da 127ª DP (Búzios) investigam as causas da morte de um homem no final da tarde de ontem, no cruzamento das ruas 53 e 20, no bairro Montevideo, no Alto da Rasa, na divisa entre Armação dos Búzios e Cabo Frio e a 600 metros da Praia da Rasa. A vítima caminha com a mãe, que levava um bebê no colo, e do irmão de dez anos, quando um carro preto se aproximou e fez vários disparos contra ela.





Policiais do 25º BPM (Cabo Frio) fizeram a guarda do cadáver até a chegada de uma equipe do Corpo de Bombeiros, que removeu a vítima ao Instituto Médico Legal (IML) de Araruama. Os policiais da delegacia de Búzio vão ouvir parentes e amigos da vítima para tentar identificar os matadores e estabelecer uma linha de investigação sobre o caso.