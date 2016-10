Prisão pode esclarecer casos de homicídios

28/10/2016 às 08:00h Enviado por: Sergio Soares

Prisão de foragido no Espírito Santo pode ajudar a polícia a esclarecer casos de homicídio Foto: Divulgação

A prisão de Teles Monteiro Marinho, anteontem no Espírito Santo, pode ajudar a polícia a esclarecer casos de homicídios em Rio das Ostras. A partir da localização dele, que estava foragido e com mandado de prisão em aberto sob acusação de um crime dessa natureza, os policiais da delegacia local vão iniciar levantamentos para tentar estabelecer sua ligação com outros casos.





Teles foi preso em uma grande operação articulada a partir do intercâmbio entre as Secretarias de Segurança do Rio (SESEG) e do Espírito Santos. Policiais civis capixabas do Núcleo de Repressão as Organizações Criminosas e a Corrupção (Nuroc) e PMs do 10º BPM (Guarapari) cumpriram o mandado de prisão expedido contra o acusado por homicídio.





O crime teria sido praticado pelo foragido em Rio das Ostras no ano de 2000.





Os policiais chegaram ao foragido através de informações passadas ao aplicativo do Whatsapp dos Procurados. Segundo as informações enviadas para os agentes, ele estaria trabalhando com fretes em Guarapari (ES), com um veiculo de cor preta. Após realizar diversas incursões na região, em um dado momento, os policiais depararam com veiculo marca GM, modelo Corsa Pick-up de cor preta, placa CLZ-2283/ES, transitando pelas ruas do bairro Adalberto Simão Nader, onde após contato visual, os policiais identificaram como sendo o alvo procurado. ele não reagiu à prisão.





Contra Teles Marinho, foi cumprido um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Rio das Ostras. Levado para delegacia local, o acusado ficará à disposição da Justiça para as medidas cabíveis. Ele pode ser preso, porque o período eleitoral não o abrange, pelo fato dele estar com titulo eleitoral suspenso e também porque no local não haverá 2º turno.





Qualquer informação sobre a localização de foragidos da Justiça pode ser passada pelo whatsapp ou Telegram dos Procurados (21) 96802-1650.