Passagem de pedestres é finalizada por segurança

27/10/2016 às 11:45h Enviado por: Leticia Lopes

Caminhões e ônibus terão o retorno próximo à Lagoa da Usina Foto: Divulgação





Dentro do Plano de Mobilidade Urbana de Armação de Búzios, estão sendo finalizadas as obras de construção dos retornos e da passagem elevada de pedestre, que vem a substituir os quebra molas e as faixas de pedestres, dando mais segurança e conforto aos usuários. Essa infraestrutura vem atender também a segurança no transito, uma vez que diminui a velocidade, trás segurança ao pedestre na travessia e está dentro das normas do Departamento Nacional de Trânsito.

A remodelação e atualização dos retornos construídos visam à segurança e redução de velocidade, e são estruturados somente a automóveis e vans. Caminhões e ônibus terão o retorno próximo à Lagoa da Usina. Esta obra contará com a sinalização de retornos, a remoção dos quebra molas e as faixas de pedestre pintadas no asfalto.