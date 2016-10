Evento marca comemoração de aniversário de 15 anos do Caps

27/10/2016 às 11:40h Enviado por: Leticia Lopes

O Caps visa acolher pacientes com transtornos mentais graves e persistentes de forma intensiva Foto: Divulgação

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Saúde, celebrou, na última terça-feira, o aniversário de 15 anos do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) do município. Primeiro dispositivo da Baixada Litorânea, o Caps aldeense visa acolher pacientes com transtornos mentais graves e persistentes de forma intensiva ou em situações de crise psiquiátrica. Para festejar a data, a unidade promoveu uma festa de comemoração em sua sede com apresentação de vídeo institucional, música ao vivo, decoração, bolo, salgados e muita alegria. O evento reuniu usuários, familiares e toda a equipe. Diretora do Programa Municipal de Saúde Mental, Rosemary Calazans Cypriano lembrou que o dispositivo, primeiro a ser montado na região, foi uma conquista do município que foi se solidificando ao longo dos anos e que continua a gerar acesso aos usuários com transtornos mentais graves e persistentes.



“Nós contamos com o nosso Pronto Socorro Municipal para cumprir o protocolo e o Caps dá todo o apoio possível às famílias e aos usuários, com o suporte do Governo Municipal e de toda a equipe técnica e administrativa da unidade”, afirmou.