Funcionários de UPA fazem protesto e pedem salários

27/10/2016 às 11:35h Enviado por: Leticia Lopes





Um protesto foi realizado ontem por cerca de 100 funcionários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araruama. O grupo decidiu fazer o movimento para chamar a atenção das autoridades e do poder público para protestar contra cortes na gratificação, além do atraso no pagamento do salário de setembro. Segundo a Prefeitura, o atendimento ambulatorial foi reduzido por conta do ato, e o da sala vermelha está mantido para casos de emergência.

De acordo com o grupo, o fim do benefício vai fazer com que o salário diminua em 50%. Um técnico de enfermagem, que recebe R$ 1.415,98, vai passar a receber R$ 800, e um enfermeiro, que recebe R$ 2.684,99, vai passar a receber R$ 900.

Ainda de acordo com os profissionais, também faltam de materiais, como luvas, coletores de urina, materiais para curativo, álcool, ataduras, soro, esparadrapo, pomadas, máscaras, aventais e outros necessários para a realização de procedimentos. A UPA de Araruama é gerenciada pelo município e recebe apoio do Governo do Estado. A Prefeitura informou, através de nota oficial, que o pagamento será efetuado até sexta-feira.