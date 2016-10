Preso suspeito de homicídio

27/10/2016 às 11:30h Enviado por: Leticia Lopes

O corpo do menor foi levado para sede do Instituto Médico Legal (IML) de Araruama, onde permanece Foto: Divulgação





Policiais do 25ªBPM (Cabo Frio) detiveram um rapaz suspeito de ter assassinado com tiros, golpes de espada e pedradas, um menor, de 16 anos, em Iguaba Grande, na última segunda-feira. Os agentes chegaram ao suspeito após uma denúncia anônima, no bairro Vila Nova, no município onde houve o crime.

Segundo as investigações, o crime teria sido cometido por dois homens e a principal linha de investigação aponta para motivações passionais. Ele foi encaminhado para a 129ªDP (Iguaba Grande), delegacia que investiga o homicídio.

De acordo com informações da delegada Janaína Pelegrino, da 129ªDP, foi instaurado inquérito para apurar as circunstâncias da morte. O outro suspeito do crime também já foi identificado e diligências estão sendo realizadas para prende-lo. Os pedidos de prisão já foram representados pela delegada à justiça.

O homicídio - A vítima, um jovem de 16 anos, foi encontrada morta, com marcas de tiros, golpes de espada e pedradas, na última segunda-feira, no bairro Sapeatiba Mirim, em Iguaba Grande. De acordo com a assessoria da Polícia Civil, o crime teria ocorrido na noite anterior.

A vítima também havia registrado uma denúncia na 129ªDP (Iguaba Grande) na semana passada, contra dois homens, afirmando que estaria recebendo ameaças e que temia ser assassinada por eles.