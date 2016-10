Teatro Municipal sedia evento que reúne trabalhos feitos em escolas

26/10/2016 às 11:40h Enviado por: Leticia Lopes

Todos os trabalhos realizados nas escolas estavam expostos logo na entrada do Teatro Foto: Divulgação





O Teatro Municipal Dr. Átila Costa, em São Pedro da Aldeia, ficou pequeno para alunos, pais e profissionais de Educação Infantil da rede municipal no último fim de semana.

A Prefeitura local, por meio da Secretaria de Educação, promoveu a culminância do projeto “Balaio de Gato” e proporcionou uma manhã lúdica com exposições e diversas apresentações preparadas pelas unidades escolares. O secretário da pasta, Evaldo Bittencourt, e a secretária adjunta, Edlúcia Marques, entre outras autoridades, acompanharam as atividades do dia. De acordo com o secretário de Educação, Evaldo Bittencourt, a simbologia do tema escolhido pela equipe permite pensar que a escola pode ser um balaio positivo e saudável, apontando para aquilo que o professor deseja: desenvolver as habilidades das crianças. “Na última década, o Brasil aprovou uma diretriz educacional para a Educação Infantil e o mundo começou a pensar que a criança não ia para a creche apenas para a mãe trabalhar, mas também para se desenvolver”, afirmou. Todo o trabalho realizado nas escolas, entre maquetes, banners e cartazes, estavam expostos na entrada do teatro.