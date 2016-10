Ações da PM terminam com 2 presos e moto apreendida

26/10/2016 às 11:35h Enviado por: Leticia Lopes

Policiais do 25ºBPM (Cabo Frio) prenderam um rapaz, de 23 anos, e apreenderam um adolescente, de 16 anos, em Cabo Frio, na noite da última segunda-feira, após denúncias de roubos no bairro Jardim Caiçara. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos foram encontrados com uma réplica de pistola, que teria sido usada nos crimes, três celulares, duas carteiras, uma bolsa e R$ 258. O caso aconteceu por volta das 21h45. Os criminosos foram detidos na Rua Leonor de Azevedo Santa Rosa, após os policiais obterem informações sobre as descrições físicas e as vestimentas dos criminosos. Os dois foram encaminhados à 126ªDP (Cabo Frio), onde acabaram reconhecidos por seis vítimas. O rapaz foi autuado por roubo e o adolescente por fato análogo ao mesmo crime.



Araruama - Policiais do batalhão de Cabo Frio recuperaram uma moto roubada em Araruama, após serem informados de que o veículo, uma Kasinski Soft 50cc, havia sido furtada por dois homens no bairro Buraco do Pau. Depois de realizarem patrulhamento pelo local, os PMs chegaram a um sítio, onde a moto acabou sendo encontrada. Os acusados conseguiram fugir por uma trilha no mato, abandonando a moto.