Mortes em três cidades Polícia apura homicídios ocorridos nas últimas horas em Iguaba Grande, Búzios e Saquarema

26/10/2016 às 11:30h Enviado por: Leticia Lopes

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Araruama, que atende as cidades da região Foto: Divulgação





A polícia registrou três homicídios em diferentes municípios da Região dos Lagos, entre a manhã da última segunda-feira e a madrugada de ontem.

Em Iguaba Grande, um adolescente, de 16 anos, foi encontrado morto na segunda-feira, no bairro de Sapeatia, com marcas de tiros e pedradas. Segundo peritos que estiveram no local do crime, um paralelepípedo teria sido usado para matar a vítima. O adolescente havia feito uma denúncia na 129ªDP (Iguaba Grande) contra dois homens, afirmando que estava recebendo ameaças e que temia ser assassinado. Os acusados estão sendo procurados pela polícia.

Em Armação dos Búzios, o corpo de um jovem foi encontrado com as mãos amarradas e marcas de golpes de telhas, num terreno baldio, atrás de um supermercado, no bairro da Rasa, na manhã de ontem.

Segundo informações de moradores, a vítima estaria desaparecida há alguns dias. O caso foi registrado na 127ªDP (Armação dos Búzios) .

Em Saquarema, um homem foi morto a tiros dentro da sua própria casa, na noite da última segunda-feira, no bairro de Jaconé. O caso foi registrado na 124ªDP (Saquarema).

Todos os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Araruama e os casos de homicídios seguem sob investigações de cada delegacia distrital onde os crimes foram registrados.