Cidade terá audiência pública sobre projeto urbanístico para o Centro

25/10/2016 às 11:45h Enviado por: Leticia Lopes

A Prefeitura de Búzios vai realizar audiência pública sobre a criação e regulamentação do Projeto de Lei da Área de Especial Interesse Urbanístico “Novo centro”, situado no bairro de Baia Formosa junto à Estrada Búzios/Cabo Frio. A audiência acontece no próximo dia 31 de outubro, às 18h, no Instituto de Educação e Formação Integral Judite Gonçalves (Inefi).



Todos os moradores e pessoas interessadas no assunto podem participar e colaborar com ideias.

O Inefi fica na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, s/n°, Rasa – Armação dos Búzios.