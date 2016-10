Festival de Frutos do Mar acontece no próximo mês

25/10/2016 às 11:40h Enviado por: Leticia Lopes

Pratos inovadores e saborosos já são tradição no Festival de Frutos do Mar de Rio das Ostras, que, em 2016, completa duas décadas de sucesso. Entre os dias 1º e 30 de novembro, 12 estabelecimentos receberão moradores e turistas para experimentar as delícias preparadas exclusivamente para o evento.

Promovido pela Prefeitura, o festival proporciona aos apreciadores da boa gastronomia a oportunidade de conhecer diferentes estilos dos restaurantes. O evento contribui para a economia local, movimentando os restaurantes, que vão oferecer pratos com valores até R$ 29,50.

Para a empresária Adriana Valinhas, participar do festival é um grande desafio, mas também uma oportunidade que enriquece a atividade gastronômica. “Participar do festival é uma experiência desafiadora e ao mesmo tempo enriquecedora. Todo o processo de criação gastronômica é envolvente porque desperta muitas sensações na busca pela harmonia perfeita entre o visual, o aroma e o sabor. Se torna ainda um momento recompensador e motivador quando nossos clientes degustam e aprovam”, contou.