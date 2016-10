Onze detidos no Palmital

25/10/2016 às 11:40h Enviado por: Leticia Lopes

Os PMs apreenderam dois revólveres, três rádios, três celulares, maconha, cocaína e munições Foto: Divulgação

Onze pessoas, incluindo cinco adolescentes, foram detidas por policiais do 32º BPM (Macaé), no bairro Palmital, em Rio das Ostras, com armas e drogas na madrugada de ontem.



Segundo a PM, os policiais receberam denúncia anônima de que o grupo estava no Morro do Gambá portando armas e vendendo drogas. Um cerco foi realizado para que a abordagem aos suspeitos fosse realizada.

Sem reagir, eles foram pegos com um revólver calibre 357 com seis munições, um revólver calibre 38 com cinco munições, 106 pinos de cocaína, 28 trouxinhas de maconha, três rádios transmissores com carregadores e três celulares.

Todos foram encaminhados para a 128ª DP (Rio das Ostras), onde o caso foi registrado. Os seis homens foram autuados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, enquanto os cinco adolescentes foram autuados por fato análogo aos mesmos crimes.

Mortadela - Um homem foi detido após furtar uma peça de mortadela em um supermercado, no último sábado, no bairro da Liberdade, em Rio das Ostras. Com 40 anos, o homem foi encontrado na Rua Alameda Carlos Lacerda por policiais que estavam em patrulhamento após receberem a informação do furto.

A peça estava dentro de uma mochila. Ele foi levado até o mercado e reconhecido pelo gerente do estabelecimento e depois encaminhado para a 128ª DP (Rio das Ostras). De acordo com a PM, o homem já teria praticado outros furtos no mesmo comércio.