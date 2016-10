Alunos da rede municipal têm aulas de educação no trânsito

24/10/2016 às 16:43h Enviado por: Rennan Rebello

Crianças da educação infantil ‘usaram’ o Circuito de Trânsito Foto: Divulgação

Encerrando o mês de conscientização sobre o trânsito, alunos da rede municipal de Rio das Ostras participaram de ação educativa. O Circuito de Trânsito, que foi montado no Centro Esportivo Chico Leite, ensinou aos estudantes a se locomover com segurança como condutores de veículos e pedestres. O circuito integra o Projeto Sou + Bike, de Educação para o Trânsito, e é uma parceria das secretarias de Educação, de Segurança Pública e de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana. Em suas duas edições, realizadas em abril e outubro, o Circuito envolveu cerca de 1,2 mil alunos da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.



Durante os meses de setembro e outubro, a Educação para o Trânsito intensificou o trabalho permanente de conscientização, promovendo palestras e mobilizando as unidades de ensino. Encerrando essas ações foi realizada nova edição do Circuito de Trânsito.

Ruas com sinalização, curvas, cruzamento, semáforo e faixa de pedestres foram reproduzidas no Circuito de Trânsito. As crianças aprenderam o significado de alguns sinais e puderam simular, de forma lúdica, situações vividas no trânsito da cidade.

Para a professora Dayana Andrade, que leciona para uma turma do Pré-Escolar II da Escola Municipal Alzir David Pereira, o Circuito de Trânsito marcou a culminância dos trabalhos realizados. “Falamos sobre as regras e leis do trânsito e realizamos atividades lúdicas. Foi interessante perceber, participando do Circuito, que eles aprenderam o que ensinamos”, comemorou. A aluna Ana Vitória Oliveira, de 6 anos, gostou de brincar de motorista nos carrinhos de papelão do Circuito. Ela aprendeu, de forma divertida, que dirigir é ação séria. “Precisa ter cuidado e parar no sinal vermelho”, enfatizou. Para Alice dos Santos, de 5 anos, atuar como pedestre foi um importante aprendizado. “Temos que olhar para os dois lados e só atravessar quando o sinal estiver verde para a gente e vermelho para os carros”, explicou.