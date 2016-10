Buscas encerradas no mar

24/10/2016 às 11:25h Enviado por: Rennan Rebello

O capitão Igor Bastos pilotava um modelo AF-1B que fazia treinamento no mar de Saquarema, em julho Foto: Divulgação

A Marinha do Brasil informou que, após 88 dias de intenso trabalho, foram encerradas na última sexta-feira as buscas ao piloto e à aeronave AF-1B, desaparecidos no mar de Saquarema, no dia 26 de julho. Segundo a Marinha, as equipes de salvamento realizaram, nesse período, varredura ao longo da área marítima e trechos de praia situados nas imediações do acidente, inclusive com o emprego de mergulhadores da própria instituição militar, porém o piloto e a aeronave não foram encontrados.



O acidente aconteceu quando duas aeronaves AF-1B encontravam-se realizando treinamento de ataque a navio de superfície. Durante o voo de afastamento do navio, em chamada formatura tática (para realização de um novo ataque), houve a colisão entre as aeronaves e a queda de uma delas no mar.

Imediatamente após o acidente, aeronaves e navios foram para o local e deram início às buscas. Ao longo de todo esse período, os seguintes meios prestaram apoio: aeronaves da Marinha, do Exército, da Força Aérea Brasileira e do Corpo de Bombeiros; navios da própria Marinha, subordinados à Esquadra, ao Comando do 1º Distrito Naval e à Diretoria de Hidrografia e Navegação; e navios contratados pela empresa Petrobras.

Ainda de acordo com a Marinha, desde o acidente, a instituição vem prestando todo o apoio necessário à família do piloto desaparecido, o capitão de corveta Igor Simões Bastos.

O inquérito militar ainda apura as circunstâncias do acidente, e a Comissão de Investigação de Acidentes Aeronáuticos deve identificar os fatores que contribuíram para o acidente, visando prevenir novas ocorrências.