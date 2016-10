Nova secretária toma posse

23/10/2016 às 15:33h Enviado por: Rennan Rebello

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Cabo Frio tem nova secretária municipal de Saúde. Com o afastamento da antiga titular da pasta, Suely Carrerette, que necessita de tempo para tratamento de saúde, Rosane Tito vai administrar a saúde da cidade. Rosane Tito era superintendente de Saúde e foi a escolha do prefeito Alair Corrêa para sucessão do cargo, por já conhecer os trâmites da Secretaria. Ela vai dar continuidade aos trabalhos de Suely, com quem trabalhava. Suely pode voltar ao cargo após o tratamento de saúde.