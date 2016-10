Atividades de conscientização acontecem em postos de saúde

23/10/2016 às 16:00h Enviado por: Rennan Rebello

Funcionários alertam pacientes sobre o câncer e outras doenças Foto: Divulgação

As atividades do Outubro Rosa estão mobilizando homens e mulheres em Rio das Ostras em torno da prevenção de doenças e promoção de saúde. A programação, que começou no último dia 11, segue até a próxima quinta-feira. Entre as unidades com programação do Outubro Rosa está o Posto de Saúde do Âncora, onde quase 80 pessoas participaram de atividades como ginástica laboral, oficina de culinária, palestras de prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), testes rápidos e agendamento de exames.







Monalisa Daniel, que enfrentou o câncer de mama, também deu depoimento sobre sua história de superação, incentivando as mulheres a ficar atentas aos sintomas. “Por mais que o companheiro possa e deva ajudar a mulher a se cuidar e que essa doença atinja toda a família, cabe à mulher estar atenta aos sinais do próprio corpo”, disse Monalisa, que também acompanhou a luta de sua mãe contra o mesmo tipo de câncer.





O Outubro Rosa alerta para a prevenção do câncer de mama e outros males que ameaçam a saúde das mulheres. Em Rio das Ostras, a campanha da Secretaria de Saúde, intitulada “Bem-me-quero”, chama a atenção para prevenção dos tipos de câncer mais comuns ao público feminino, DSTs e ainda para a questão da violência contra a mulher. Durante a campanha, há nas unidades, agendamento de mamografias e realização de exames preventivos, além de testes e orientações sobre DSTs. Programação – Entre as atividades estão palestras informativas, ginástica laboral, oficina de culinária saudável, rodas de conversa sobre violência e prevenção de doenças e ainda apresentação de documentários.