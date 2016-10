Rapaz é preso com drogas no Mutirão, em Araruama

23/10/2016 às 11:38h Enviado por: Dayse Alvarenga

Rapaz de 28 anos tentou esconder uma sacola com 16 sacolés e três pinos de cocaína, 14 trouxinhas de maconha e R$ 70 em dinheiro Foto: Divulgação

Um rapaz, de 28 anos, foi preso no final da noite da última sexta-feira, no bairro Mutirão, em Araruama, por policiais do 25º BPM (Cabo Frio) acusado de tráfico.

Segundo os policiais militares, eles foram acionados através de denúncia anônima para checar atividade ilegal de venda de drogas na Avenida Beira Rio mas vários jovens fugiram do local quando avistaram o cerco dos agentes.

No entanto, ainda de acordo com a PM, foi possível ver quando um deles escondeu uma sacola em um mato que, abordado, já não estava com a bolsa mas resistiu à voz de prisão dos PMs.

A sacola com 16 sacolés e três pinos de cocaína, 14 trouxinhas de maconha e R$70 em dinheiro foi apreendida na sequência pelos PMs, que conduziram as drogas e o preso para a 118ª DP (Araruama), onde o caso foi registrado. O jovem acabou autuado por tráfico de drogas.