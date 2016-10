PM apreende drogas no Morro dos Milagres

23/10/2016 às 12:22h Enviado por: Dayse Alvarenga

O homem que estava com drogas conseguiu fugir Foto: Divulgação

A Polícia Militar apreendeu 116 pinos de cocaína e 11 tabletes de maconha na noite da última sexta-feira, no município de São Pedro da Aldeia. De acordo com a Polícia Militar, os agentes do 25º BPM (Cabo Frio) abordaram um homem que estava com uma sacola na mão, mas ele conseguiu fugir atirando contra a equipe. A abordagem policial ocorreu na Rua Urbano Cunha, no bairro Morro dos Milagres, no entanto ninguém ficou ferido durante a ação. O material apreendido foi levado pelos PMs para a 125ª DP (São Pedro da Aldeia), onde a ocorrência foi registrada