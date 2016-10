Abordagem à população de rua é tema de encontro

22/10/2016 às 12:30h Enviado por: Laryssa Moura

Foto: Divulgação.

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou um encontro com as equipes técnicas do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) sobre o serviço de abordagem à população em situação de rua. Com o objetivo de estabelecer o fluxo de atendimento e encaminhamento dessa população, o evento reuniu 20 profissionais no auditório da Associação Comercial, Industrial, Turística e Agrícola de São Pedro da Aldeia (ACIASPA).





Para o trabalho, foi formada uma equipe de referência do Serviço de Abordagem Social a Pessoas em Situação de Rua, composta pela coordenadora do CREAS, Melissa Santos, a orientadoras sociais Daiana Souza e Marcele Fogos, e pelas assistentes sociais Maria Clara Barbosa e Fabricia Riscado.





“Realizamos esse encontro para apresentar aos técnicos dos CRAS o protocolo de abordagem social, que está sendo elaborado com o intuito de se criar um fluxo de atendimento a essa população no município. Contamos com a parceria de outras Secretarias, o que fortalece a nossa rede de apoio e também garante aos usuários da Política de Assistência Social um atendimento mais humanizado”, explicou a assistente social Maria Clara Barbosa.





Em setembro deste ano, a Assistência Social aldeense realizou uma reunião intersetorial com as Secretarias de Educação, Ordem Pública e Agricultura, Abastecimento, Trabalho e Renda para discutir ações em prol da população em situação de rua. É válido ressaltar que a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de São Pedro da Aldeia realiza periodicamente o acompanhamento de toda a população em situação de rua no município, primando pela restauração e fortalecimento de vínculos.