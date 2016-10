Menino de quatro anos tem festa de aniversário realizado pelo 25ºBPM (Cabo Frio).

22/10/2016 às 12:10h Enviado por: Laryssa Moura

Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O 25º BPM (Cabo Frio) realizou o sonho de um menino apaixonado pela Policia Militar na manhã de ontem. Uma festa de aniversário com o tema da Policia Estadual do Rio de Janeiro (PMERJ) foi planejada por PMs após o pai do menino de quatro anos ter ido a unidade pedir que no dia do aniversário do seu filho, eles pudessem realizar o desejo dele de conhecer as instalações e a rotina de um batalhão da Polícia Militar.







Artur Novellino completou quatro anos de idade e foi surpreendido com uma festa de aniversario surpresa pela corporação, com direito a farda. “Fiquei muito contente em ver nossas crianças se espelhando nos policiais militares. O Artur é uma criança encantadora e muito comunicativa, cumprimentava todos os militares com continência, andou nas viaturas e ganhou uma farda da PMERJ. Para finalizar a visita cantamos parabéns em homenagem ao aniversário.O 25º BPM parabeniza o pequeno Artur e deseja que ele tenha muita saúde e uma vida repleta de felicidades. Conte sempre com a polícia militar!” Declarou o comandante André Henrique de Oliveira do 25ºBPM (Cabo Frio).







“Ele sempre teve uma admiração atípica pela polícia militar. Não há na família ninguém que faça parte da corporação. Ele fica encantado ao encontrar algum policial. Sempre faz continência e, quando não respondido, reclama de imediato. Sempre carismático e sorridente, diz que resolve as coisas na conversa, sem uso de força ou arma. A festa proporcionada pelo 25º foi muita além do esperado, fomos lá apenas para uma visita, conhecer os setores, ver as viaturas mais de perto. Fomos surpreendidos com bolo personalizado, doces, refrigerantes e até fardamento completo. Foi de uma alegria extrema. Ele está eufórico e disse que não vai tirar a farda nunca mais. Agradecemos eu a minha esposa Janaina Novellino, a toda a PMERJ por tamanho carinho, muito bem representada pelo 25º BPMERJ.’’ Agradeceu o pai Aléxis Novellino.