Clube da cidade sedia evento para prevenção ao câncer

21/10/2016 às 11:40h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Divulgação





A Prefeitura de São Pedro da Aldeia aderiu mais uma vez ao movimento mundial Outubro Rosa, voltado à conscientização e prevenção ao câncer de mama. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos vai realizar, na terça-feira, um evento especial em prol da saúde das mulheres aldeenses. A ação acontecerá no São Pedro Esporte Clube, no Centro, a partir das 13h e vai oferecer orientações, serviços de saúde, sorteios de brindes e muita música ao vivo, entre outros.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Ester Chumbinho falou com alegria sobre mais um evento em prol do Outubro Rosa. “Sempre digo que a luta contra o câncer de mama é constante e o nosso município não fica de fora dessa mobilização. Preparamos com muito carinho esse evento para alertar a população sobre a importância de prevenção da doença, além de oferecer uma linda tarde de lazer e conscientização”, garantiu. A mobilização reunirá os profissionais dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro Especializado de Assistência Social (CREAS) do município. Na programação, palestra e informações sobre o câncer de mama, aferição de pressão, testes rápidos de DST, cabeleireiro, barbeiro, manicure e pedicure, além de maquiagem, design de sobrancelha e sorteio de brindes. A música ao vivo ficará a cargo do músico e orientador social do CRAS do Morro do Milagre Jorge Luperce.