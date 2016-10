Três irmãos presos sob acusação de homicídio

21/10/2016 às 11:40h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Divulgação

Policiais da 126ªDP (Cabo Frio) cumpriram, na manhã de ontem, mandatos de prisão contra três irmãos acusados de matar o próprio cunhado. Sob a coordenação do delegado Carlos Abreu Filho, responsável pelas investigações, e com o apoio da 144ª (Bom Jesus de Itabapoana), realizaram a operação que culminou com a prisão dos irmãos gêmeos Wellington Meira da Silva, Helio Meira da Silva, ambos de 26 anos, e Beatriz Meira da Silva, de 34. Eles estavam com a prisão temporária decretada.



José Antônio Ribeiro Meirelles, de 45 anos, foi morto no dia 17 de setembro, na Rua Ayrton Senna, no Jardim Esperança, em Cabo Frio, após ter discutido com Beatriz. De acordo com as investigações, ela, não satisfeita, chamou os irmãos que espancaram, agrediram e deram tiros em José Antônio, que morreu na hora.

Prisões - Duas pessoas foram presas nos bairros de Unamar e Jardim Caiçara, em Cabo Frio, com dinheiro e drogas, na manhã de ontem, durante operações de policiais do 25ºBPM (Cabo Frio). A presa no Jardim Caiçara é uma mulher conhecida como Mamãe Peppa, encontrada na Rua dos Macacos, em Unamar, com drogas.