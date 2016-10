Cidade se prepara para receber competição do circuito estadual

21/10/2016 às 11:35h Enviado por: Leticia Lopes

A previsão indica um final de semana de tempo parcialmente nublado e boas ondas na região Foto: Divulgação





Nesse final de semana, mais um capitulo do surfe no estado do Rio de Janeiro começa a ser escrito: a etapa de abertura do Circuito Estadual Pós 14. O cenário a incrível Saquarema e a previsão indica um final de semana de tempo parcialmente nublado e ondas de meio metro em média. Nessas condições vão entrar na água os melhores competidores do estado do Rio de Janeiro e, ainda, convidados especiais vindos de São Paulo e Rio Grande do Norte, entre outros estados, divididos nas categorias Pro Junior (até 20 anos), Junior (até 18 anos), Mirim (até 16 anos), Feminino Junior (até 18 anos) e Surdos, disputa especial para atletas com problemas de audição.

Nessa etapa, haverá ainda duas categorias – Petit (até 10 anos) e Infantil (até 12 anos) - restritas a convidados da Associação de Surf de Saquarema.

O Circuito Estadual Pós 14 só se tornou possível pela contra partida do projeto incentivado da etapa da primeira divisão do Circuito Mundial, que aconteceu no mês de maio na Barra da Tijuca, através de indicação do Secretario Estadual de Esportes, Lazer e Juventude, Marco Antonio Cabral, que destinou a verba necessária para a realização das etapas.