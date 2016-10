PM ocupa bairro da chacina

21/10/2016 às 11:30h Enviado por: Leticia Lopes

O policiamento foi reforçado para evitar problemas em quatro bairros da região de Araruama Foto: Divulgação





Após a chacina que teve como vítimas quatro pessoas de uma mesma família em Araruama, policiais do 25º BPM (Cabo Frio) reforçam, desde a última quarta-feira, o patrulhamento em quatro bairros da cidade. A medida foi adotada porque nas horas subsequentes ao crime, circularam boatos de que os traficantes nesses locais haviam determinado um toque de recolher. Os policiais da 118ªDP (Araruama) apuraram as causas da chacina. As vítimas foram enterradas ontem, no Cemitério de Araruama.

Chacina - Na chacina, que ocorreu na noite de segunda-feira, foram mortos o casal de idosos Gerso Valposo da Silva de 63 anos, sua mulher, Maria Domingues Vieira Silva, 59 anos, e os filhos deles, Alex Vieira Silva, 32 anos e Sidnei Vieira Silva, 35 anos. Existem duas linhas de investigação: a de que as vítimas denunciavam atividades de traficantes de drogas ou teriam sido vítimas de um assalto, pois teriam sumido dinheiro e jóias da casa onde moravam, no Areal. As vítimas foram sequestradas em casa e levadas por um grupo de homens no próprio carro da família, um Gol, na segunda-feira. Na terça-feira, o carro apareceu queimado na Praia Seca. Os corpos tinham marcas de tiros, torturas e foram encontrados pela polícia na mesma região.

Após tomar conhecimento sobre uma suposta ordem de ‘toque de recolher’ no Areal, Parque Mataruna, Mutirão e Jardim São Paulo, o comando do 25º BPM decidiu reforçar o patrulhamento .