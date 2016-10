Presa travesti acusada da morte de médico psiquiatra em Cabo Frio

20/10/2016 às 11:50h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Adilson Bechara foi morto por Hyara quando estava parado dentro do seu carro na Praia do Forte

Dois meses após a morte do médico psiquiatra Adilson Bechara, policiais da 126ªDP (Cabo Frio), realizaram, sob coordenação do delegado Carlos Abreu Filho e do Núcleo de Investigação de Homicídios da Região dos Lagos da Polícia Civil (NIH/RL), a prisão de Higor Romualdo Machado, conhecido como Hyara Safadex, de 19 anos, em Arraial do Cabo, na tarde de terça-feira.



De acordo com as investigações, Hyara seria uma das autoras da morte do médico, ocorrida no último dia 14 de agosto, por volta de 3h, na Praia do Forte, em Cabo Frio. A vítima estava em seu carro, parado no estacionamento, próximo aos quiosques da praia, quando Hyara e um menor de 15 anos, anunciaram um assalto.

Após exigirem o dinheiro de Adilson, Hyara teria o esfaqueado, atingindo seu tórax. Encaminhado ao Hospital Central de Emergências, ele acabou morrendo por anemia aguda, conforme foi apontado no laudo de necrópsia.

O delegado responsável pelo caso representou pela decretação da prisão de Hyara e pela apreensão do outro adolescente, que se apresentou espontaneamente à polícia e está apreendido.