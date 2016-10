Praia de Itaúna é a nova ‘capital’ estadual do surfe

20/10/2016 às 11:35h Enviado por: Leticia Lopes

A antiga sede da competição era o Postinho, na Barra da Tijuca Foto:





A World Surf League (WSL) anuncia que o Rio Pro 2017 mudou sua sede do Postinho da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para a Praia de Itaúna, em Saquarema. O Postinho foi o palco principal da etapa brasileira desde 2012, mas questões como a qualidade das ondas e da água do mar nos últimos anos levou a WSL e os organizadores do evento a procurar um novo local no Brasil. Saquarema já foi utilizado pela WSL para eventos do Qualifying Series (QS) em temporadas anteriores e vai receber os melhores surfistas da elite da Samsung Galaxy WSL Championship Tour pela segunda vez desde 2002.

“É com prazer que posso confirmar a mudança do Rio Pro 2017 para Saquarema”, disse Kieren Perrow, Commissioner da WSL. “Os atletas serão beneficiados com a consistência e o potencial para ondas excelentes na Praia de Itaúna. O Postinho era muito legal, mas não tivemos muita sorte com as ondas lá e a qualidade da água recentemente tem sido um desafio muito grande. Estamos comprometidos em manter o Circuito Mundial no Brasil e muito animados com a oportunidade de realizar mais um evento memorável para os fãs do mundo inteiro”.

“Queremos também agradecer ao prefeito Eduardo Paes, a Riotur, pelo apoio incondicional a World Surf League e ao Rio Pro por todos esses anos, e a todos na Cidade Maravilhosa do Rio de Janeiro por terem sido sempre tão acolhedores”, complementou Kieren Perrow.