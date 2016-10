Pais e dois filhos assassinados

20/10/2016 às 11:20h Enviado por: Leticia Lopes

O casal e os filhos foram encontrados numa área deserta da orla, próximo ao carro carbonizado Foto:





A morte de quatro integrantes de uma família, sendo um casal de idosos e os dois filhos deles, em Araruama, na tarde de ontem, chocou os moradores. Os corpos foram encontrados no bairro Areal, próximos da balança localizada nas salinas da Praia Seca. Identificados por familiares, Maria Domingues Vieira Silva, de 59 anos, o marido Gerso Valposso da Silva, de 63, e os filhos Alex Vieira Silva, de 32 anos, e Sidnei Vieira Silva, de 35 anos, haviam sido raptados no dia anterior, em Areal, bairro da cidade onde moravam, e estavam desaparecidos.

Testemunhas que encontraram os corpos, relataram que as vítimas estavam com marcas de tiros e sinais de tortura e violência. O carro da família, um Gol, foi encontrado carbonizado a cerca de 5km do local onde estavam os corpos, numa trilha na área de restinga da praia.

Investigações - Em princípio, os policiais da 118ªDP (Araruama) vão centralizar as investigações, mas eles podem receber reforço de algum núcleo da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, se houver necessidades. Câmeras de segurança da região serão analisadas para tentar identificar os autores da chacina. Os policiais também vão tomar depoimentos de familiares das vítimas para tentar estabelecer uma linha de investigação. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Araruama.