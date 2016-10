Estudantes podem fazer transferências até sexta

18/10/2016 às 11:55h Enviado por: Leticia Lopes





Transferência interna dos alunos da rede municipal de Rio das Ostras para o quarto e último bimestre começou ontem, e prossegue até a próxima sexta-feira. Este ano, o pedido para mudança da unidade de ensino passou a ser online e o responsável ou estudante maior de 18 anos deve acessar o endereço eletrônico: www.riodasostras.rj.gov.br/matricula2016/transferencia.

Para quem não tem internet, é possível utilizar os Centros Municipais de Inclusão Digital, localizados em São Cristóvão, Parque Zabulão e Jardim Campomar.

No sistema, o responsável ou aluno maior de idade deve preencher o formulário, escolhendo a unidade de ensino para a qual deseja ser transferido entre as opções disponíveis. Em seguida, precisa imprimir dois protocolos e entregá-los, respectivamente, no prazo de um dia útil, na escola de origem e na escola de destino.

Todas as normas e procedimentos podem ser consultados na Resolução 12/2016 da Secretaria de Educação de Rio das Ostras, publicada na edição 814 do Jornal Oficial e disponível no portal da Prefeitura.