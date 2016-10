Caminhada pela educação

18/10/2016 às 11:50h Enviado por: Leticia Lopes

Unidade de ensino está sem professore, merenda e funcionários de limpeza e administrativos Foto: Divulgação

Por Marcela Freitas

Aproximadamente, 15 alunos do Ensino Médio Técnico da Faetec Hélber Vignoli Muniz, em Bacaxá, Saquarema, estão caminhando mais de 100 quilômetros em protesto pela falta de condições de funcionamento da unidade. O percurso, iniciado na unidade educacional, tem como destino a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), no Centro do Rio.

A caminhada, que tem previsão de ser concluída na tarde de hoje, passou por bairros de Saquarema e Maricá, ontem, onde dormiram na casa de um professor. Hoje, eles saem da cidade rumo a São Gonçalo e Niterói. Do Centro de Niterói, eles pegarão uma embarcação até o Centro do Rio. De acordo com a estudante Lianne Cristina Santos Faustino, de 16 anos, aluna do curso de Meio Ambiente, o objetivo do movimento é dar visibilidade aos problemas enfrentados na unidade.

“Me matriculei em uma escola integral e estudo apenas meio período. O motivo é a falta de estrutura da unidade, que não tem professores, funcionários de limpeza, administrativos e merenda para os estudantes. Estamos lutando pela educação e sei que vale a pena” , contou. Ainda segundo Lianne, a caminhada também serve para chamar atenção para a falta de Riocard intermunicipal. “Os melhores museus estão no Rio e nós, estudantes de Bacaxá, não podemos ter acesso porque não podemos embarcar nos ônibus intermunicipais. Queremos que nossas pautas sejam ouvidas. Já estamos cansados de tantas promessas”, afirmou.