Cidade sedia encontro de fornecedores de vinhos

14/10/2016 às 11:50h Enviado por: Leticia Lopes





Cabo Frio sediará no dia 12 de novembro, o “Vinho’s Day”, o primeiro encontro de fornecedores de vinhos, que acontecerá no salão de eventos do Hotel Paradiso Corporate, com apoio do Cabo Frio Convention e Visitors Bureau, Deguster Delicatessen, Sindicato dos Empresários de Hotelaria e Restaurantes e CVC, e realização da Tropic Eventos, Hotel Paradiso Corporate e restaurante La Mole. Será um dia de exposições e degustação com participação dos maiores especialistas do setor, finalizando com um jantar harmonizado no restaurante La Mole a partir das 19h30. Será, também, uma oportunidade de network para empresários de supermercados, empórios, delicatessens, bares e restaurantes, hotéis e pousadas com diversos mercados produtores e vinícolas de várias partes do país e do mundo, dando o pontapé inicial ao tão sonhado turismo de negócios.

Para isso, o Vinho’s Day vai agregar num mesmo espaço a exposição de produtos, degustação, palestras e opções de harmonização, além do lançamento oficial da nova carta de vinhos de uma das maiores vinícolas de Portugal, a Quinta de Curvos.

Cabo Frio possui, hoje, mais de 300 restaurantes, cerca de 80 pousadas e aproximadamente 40 hotéis. O “Vinho’s Day” também tem a expectativa de atrair empresários de cidades vizinhas e de outras regiões do Estado. Outras informações: www.vinhosday.com.br