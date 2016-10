Feira do Forte 2016 é aberta e vai até domingo com várias atrações

14/10/2016 às 11:50h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: O evento é a maior feita de descontos da região e tem 150 estandes (Foto/Divulgação)





Representantes de setores organizados da sociedade estiveram no Espaço de Eventos de Cabo Frio para a abertura da Feira do Forte 2016. A cerimônia de abertura aconteceu na última quarta feira e contou com a presença de Eduardo Rosa, presidente da Associação Comercial, Industrial e Turística (Acit), os músicos da orquestra “Uma Música em Minha Vida”, e um time de blogueiros, dentre eles, Luma Saboia (Blog Jornalismo na Cozinha), Anna Clara Serpa (Blog Clara Serpa) e Luana e Pablo Moura (Pra quem ama moda).

O evento é a maior feira de descontos da região e conta com cerca de 150 estandes das mais variadas lojas, oferecendo até 70% de desconto em suas mercadorias. A Feira acontece até domingo e conta com uma programação cultural variada para cada dia do evento, acontecendo na Praça de Alimentação.

Ontem, houve uma programação infantil, em comemoração ao Dia das Crianças, com oficina de origami, jogos infantis, contação de história e teatro de bonecos, até às 18h.

Na noite de inauguração, aconteceram shows de Lico Alves (Os sambas de Chico, Djavan, Gonzaguinha e João Bosco) e do Grupo Duobá Samba/Choro (Homenagem ao Centenário do Samba). Ontem, os shows foram de Vinícius Santa Rosa (A Bossa do Samba) e Junior Carriço e Sarah Dhy (Sambas e Tempos). Quem quiser prestigiar e conhecer o evento pode obter maiores informações através do telefone (22) 9-81375912. A Feira do Forte é organizada para proporcionar ao público opções de aquisição de mercadorias variadas, como roupas, artesanato, gastronomia e entretenimento.