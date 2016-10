Teatro Municipal apresenta peça no próximo domingo

13/10/2016 às 11:55h Enviado por: Leticia Lopes

O Teatro Municipal Átila Soares da Costa vai apresentar, no próximo domingo, às 17h, a produção infantil “Os Vingadores no Reino Encantado”. Os ingressos antecipados, a R$ 20, podem ser encontrados na Biblioteca Municipal, no teatro ou no comércio local. O evento é uma realização da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura e Lazer.



O espetáculo é uma adaptação do sucesso do cinema “Os Vingadores”, feita por André Luiz Rocha da Cia de Atores Os Notáveis e por Victor Hugo Santiago, de A Fantástica Fábrica de Teatro.