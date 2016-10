Professores participam de curso para atender deficientes visuais

13/10/2016 às 11:45h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Ao todo, 25 professores da rede municipal de ensino participaram do curso de capacitação em braile (Foto/Divulgação)





Com o objetivo de melhorar o atendimento às crianças portadoras de deficiência visual e oferecer mais ferramentas para uma pedagogia inclusiva, 25 professores da rede municipal de Araruama participaram de um curso de capacitação de braile na Escola Municipal Politécnica.

A capacitação é uma parceria entre a Prefeitura de Araruama e o Instituto Benjamin Constant. Realizado em quatro módulos, durante o curso completo de braile, foram desenvolvidos temas relacionados à orientação e mobilidade, aprendizado de matemática (soroban) e alfabetização.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Miryam Inêz de Lima, o curso visa gerar novas iniciativas relacionadas à inclusão na rede de ensino.

“A inclusão é uma realidade e uma referência na rede municipal de ensino de Araruama. Selecionamos a dedo os professores que têm um perfil para trabalhar com deficiência visual. Agora, com a capacitação, eles estão melhor preparados, o que irá gerar novas iniciativas como a criação de uma sala de recursos específica para atender os alunos com problema de visão. Todos os alunos deficientes visuais, surdos-cegos ou com deficiência visual possuem professor de apoio”, disse.

A rede municipal possui 12 salas de recursos que atendem a diversos tipos de deficiências e mais oito já estão em preparo para ampliar o atendimento.