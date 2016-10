PM é ferido durante tumulto em Unamar

13/10/2016 às 11:45h Enviado por: Leticia Lopes

Um policial militar acabou ferido por estilhaços de vidro durante uma confusão com populares em um quiosque em Unamar, no 2º distrito de Cabo Frio, na última terça-feira.





De acordo com a PM, o incidente aconteceu quando os agentes foram verificar uma denúncia de tráfico de drogas no local. Houve tiroteio, e dois homens acabaram presos, entre eles o dono do quiosque.





Ao chegarem no local, ainda segundo a PM, os agentes viram um homem tentando fugir deixando uma sacola com drogas no chão. Quinze buchas de maconha e 20 pinos de cocaína foram apreendidos. Ele foi preso e, ainda segundo a PM, pessoas que estavam no local tentaram impedir a ação da polícia.





De acordo com a corporação, o dono do quiosque recebeu voz de prisão por desacato. No momento que populares tentaram agredir os policiais, houve disparos e um vidro estilhaçado acabou ferindo um dos PMs

Ele foi atendido no Hospital Central de Emergência (HCE), e o caso foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio).