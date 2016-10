Ginástica artística feminina conquista nove medalhas

11/10/2016 às 11:57h Enviado por: Leticia Lopes





Alunos do Centro de Treinamento de Ginástica Professor Hélio Júnior, da Prefeitura de Araruama, participaram do Campeonato Estadual de Ginástica Artística Feminino, realizado no Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro, no último sábado.

Na ocasião, 62 atletas dos maiores clubes do estado participaram das competições. Araruama se destacou pela quantidade de medalhas conquistadas e por ser a única prefeitura presente no evento.

A equipe, que é treinada pela professora Vivian Soares, conquistou nove medalhas, sendo seis de ouro, duas de prata e uma de bronze.

“É um grande orgulho ver atletas do nosso município conquistando títulos. Por isso, priorizamos dar todo suporte aos nossos jovens atletas, com treinamento adequado para participar de competições, nacionais e internacionais, e se destacarem”, disse o secretário interino de esportes e lazer, Fernando Marchon.