Praia do Forno é ‘desocupada'

11/10/2016 às 11:53h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Uma operação conjunta da guarda e da polícia militar retirou a família de turistas do local

Um grupo de argentinos foi retirado de um acampamento irregular na Praia do Forno, em Arraial do Cabo. Cerca de 20 estrangeiros estavam em uma área de proteção ambiental (APA) do Morro da Cabocla em barracas de camping.



Uma operação entre a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, policiais do 25º BPM (Cabo Frio), homens da Guarda Municipal e da Marítima Ambiental foi realizada, na manhã do último domingo, para retirar os estrangeiros da área.

Segundo informações policiais, um casal e duas crianças estavam no local, mas nenhuma substância ilícita foi encontrada. Ainda de acordo com eles, havia muita sujeira nas proximidades, mas ninguém foi preso ou detido. A Secretaria Municipal do Ambiente manterá a fiscalização na Paria do Forno e em outros pontos turísticos com áreas com alto índice de degradação ambiental no município. Os argentinos foram levados para um camping na cidade e as barracas e materiais usados por eles foram apreendidos.