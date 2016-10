Prefeitura revitaliza sinalizações horizontais próximas de escolas

09/10/2016 às 11:00h Enviado por: Rene Santos

Quebra-molas e faixa de pedestres receberam pintura para auxiliar os motoristas e pedestres Foto: Divulgação

Para melhorar a Segurança dos Pedestres, Motoristas e principalmente dos Alunos e Professores Que utilizam Como vias do Município, a Prefeitura de Araruama, atraves da Secretaria Municipal de Transportes (Setra), revitalizou a Sinalização de Alguns quebra-molas e Informação Indisponível de Pedestres em frente as Escolas do Bairro Parque Mataruna. O Trabalho fazer Continuar vai 'EM Outros Pontos da Cidade Nesta semana.



O trecho that recebeu como intervenções, na jornal Última sexta-feira, foi o da Rua Oscar Clark, Nas imediações do Colégio Municipal Orlando Dias de Moraes, Centro Municipal de Educação Mario Revelles de Castanho e Ciep 148 - Hélio Vogas da Silva.

"Como Equipes da Setra estao revitalizando como pinturas das FAIXAS e quebra-molas that estavam desgastadas Para Aumentar a Segurança dos Usuários", Disse o Secretário Municipal de Transportes, Alexandre Antunes.