Programação religiosa e cultural marca celebrações de Nossa Senhora Aparecida em Araruama.

08/10/2016 às 09:38h Enviado por: Laryssa Moura

Foto: Divulgação

Com apoio da Prefeitura de Araruama, a Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Bananeiras, realiza a tradicional Festa em Honra à padroeira do Brasil com celebrações religiosas, shows e carreata. Missas estão sendo realizadas diariamente a partir das 19 horas até a próxima terça-feira, dia 11.

No sábado, 8, a atração é o show com participantes do programa The Voice Kids, a partir das 21 horas. No domingo, dia 9, acontece missa com bênção de objetos às 7 horas, show de prêmios às 10h, e almoço às 12 horas.

No feriado do dia 12, quarta-feira, a celebração começa com alvorada festiva às 6 horas, e missas às 7h, 9h, 11h e 15 horas. Ao meio dia acontece o Ângelus, seguido de almoço. Às 18 horas, será realizada carreata com concentração na Igreja de São Sebastião, no Centro, seguindo até a Igreja de Nossa Senhora Aparecida, onde será realizada Missa Solene de bênção de objetos.