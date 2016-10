Prefeitura oferece cursos gratuitos para sete áreas

06/10/2016 às 12:20h Enviado por: Laryssa Moura





A Prefeitura de Casimiro de Abreu, por meio do Projeto Aprenda Mais, oferece cursos gratuitos de qualificação aos moradores do município. A Secretaria de Trabalho e Renda anuncia a agenda para os meses de outubro a dezembro. Ao todo, são sete opções de cursos. As inscrições poderão ser realizadas até o limite das vagas ou um dia antes de cada qualificação. No momento da inscrição é preciso apresentar documento de identidade e CPF.

As inscrições acontecem na Secretaria de Trabalho e Renda, localizada na Rua Valdenir Heringer da Silva, número 107, no Centro. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 2778-1176.