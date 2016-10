Município comemora a primeira colocação no índice de Educação

06/10/2016 às 12:00h Enviado por: Laryssa Moura

A melhoria do ensino-aprendizagem na rede municipal de Rio das Ostras foi comprovada com a divulgação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2015. A cidade ficou em primeiro lugar absoluto na Baixada Litorânea e, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ultrapassou a meta nacional projetada pelo Governo Federal para 2021. Nos anos finais superou a média do Brasil e ficou em 9º lugar geral no Estado do Rio de Janeiro.



Nos anos iniciais, a cidade teve resultados inéditos. Das 19 unidades avaliadas nesse segmento, 11 ficaram com médias igual ou acima de 6,0, cumprindo a meta federal para 2021. A Escola Estadual Municipalizada Dom Bosco foi a que obteve a maior nota, chegando a 7,0. Rio das Ostras ficou em quinto lugar geral no Estado do Rio de Janeiro, atrás apenas de cidades de menor porte. O município repetiu a sua melhor média nos anos finais, chegando à nona colocação no estado. A Escola Municipal Vereador Pedro Moreira dos Santos obteve a segunda maior nota na Região dos Lagos, atingindo a média de 5,5. Rio das Ostras melhorou a média na Prova Brasil, demostrando uma maior proficiência (aprendizagem) dos alunos. Uma das escolas que obteve um aumento expressivo foi o Colégio Municipal Professora América Abdalla, que subiu de 3,2 para 4,8. A unidade de ensino atingiu esse resultado também graças ao Programa de Correção de Fluxo, que atua para reduzir progressivamente a distorção idade/ano de escolaridade e foi uma das ações vencedoras do Prêmio Melhores Práticas 2015 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ).

Todas as três unidades que integram o programa aumentaram significativamente a sua média. Além do Abdalla, a escolas municipais Cidade Praiana e Padre José Dilson Dórea são beneficiadas com a Correção de Fluxo.